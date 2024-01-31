شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى صفقة عبدالله السعيد بعد ضغط الزمالك.. واللاعب ينتظر جلسة مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الساعات الجارية، انفراجة في مستجدات صفقة انتقال عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعدما تعطلت المفاوضات في الساعات الماضية بين إدارتي الناديين.

وكثف مسئولي الزمالك المفاوضات مع إدارة بيراميدز من أجل انهاء الخلاف القائم حول الصفقة، وهو ما ادي لحدوث انفراجة قد تؤدي لحسم الزمالك ضم اللاعب، فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وينتظر عبدالله السعيد عقد جلسة مع مسئولي بيراميدز من أجل حسم كافة الأمور، لاسيما إن السعيد أبدي رغبة شديدة فى إرتداء قميص الزمالك الامر الذي دفع الإدارة البيضاء للتمسك بضمه.