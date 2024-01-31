رئيس اتحاد الكرة الألماني: السعودية دولة كرة قدم حقيقية

الشارقة - اميمة ياسر - يرى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، أن السعودية "دولة حقيقية لكرة القدم"، مشيرًا إلى أنه لا يوافق أحيانًا على الانتقادات الشديدة الموجهة لنموذج كرة القدم في المملكة.

وأوردت صحيفة "نويه فستفيليشه تسايتونج"، في عددها اليوم الأربعاء، تصريحات نيوندورف، والتي جاء فيها: "من الواضح بالفعل للسعوديين أن الأمر لا يتعلق فقط بالتعاقد مع نجوم كرة القدم لفرقهم الكبرى. من أجل تطوير كرة القدم، قاموا ببناء العديد من الملاعب، فهم يريدون تعليم المدربين واللاعبين، وتطوير كرة القدم النسائية".

وزار نيوندورف مؤخرا السعودية رفقة رؤساء اتحادات أوروبية أخرى، حيث وقال إن هناك حماس شديد لكرة القدم في البلاد.

وقال: "مشاعر النشوة والفرحة التي كانت لدى العديد من المشجعين السعوديين خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، خاصة بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني، الذي توج باللقب في النهاية، كانت مثيرة للإعجاب".

ورغم ذلك، يعتقد رئيس الاتحاد الألماني، أن أوروبا ستظل "المنطقة الأولى لكرة القدم في العالم".

واستثمرت السعودية مؤخرا مليارات في الرياضة، وتحديدا كرة القدم.

وصارت المملكة المرشح الوحيد لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ومن المنتظر أن تفوز بحق تنظيم البطولة لأن سياسة التدوير الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعني أن الدول من آسيا وأوقيانوسيا هي المؤهلة فقط لاستضافة الحدث هذه المرة.

يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية تستضيف منافسات كأس العالم في 2022.