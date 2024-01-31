تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قائمة فريقه لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، لملاقاة نظيره أوساسونا في المباراة المؤجلة بمسابقة الدوري الإسباني.

وستقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت “القاهرة”، التاسعة بتوقيت السعودية، اليوم، الأربعاء، على ملعب “مونتجويك”.

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قائمة برشلونة لمبارة أوساسونا

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا، غياب جواو فيليكس للإصابة بالتواء في الكاحل، وأليخاندرو بالدي لخضوعه لعملية جراحية.

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، أوناي هيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، لامين يامال.