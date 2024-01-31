تعرف على أبرز إحصائيات منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن المنتخب الأنجولي من بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد تحقيق الفوز على حساب منتخب ناميبيا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا.

وخاض منتخب أنجولا 4 لقاءات في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة واحدة أمام منتخب الجزائر بنتيجة هدف لكلا منهما، في مباراة الجولة الأولى بالبطولة.

وحقق المنتخب الأنجولي الفوز في لقائين خلال دور المجموعات، حيث تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الثانية على حساب المنتخب الموريتاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الانتصار على منتخب بوركينا فاسو في لقاء الجولة الثالثة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ونجح المنتخب الأنجولي من تحقيق الفوز على حساب منتخب ناميبيا، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار دور ال 16 بالبطولة بثلاثية نظيفة.

وسجل لاعبو المنتخب الأنجولي 7 أهداف في البطولة حتى الآن، فيما استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

ويستعد المنتخب الأنجولي لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023.