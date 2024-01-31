الزمالك يعلن اسم ثاني الراحلين عن الفريق بعد سلسلة الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر نادي الزمالك، فسخ عقد عبدالله جمعة لاعب الفريق والاكتفاء بما قدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي الزمالك، منح عبدالله جمعة الاستغناء الخاص به، بشكل ودي، تاركا له حرية الرحيل لأي نادي مجانا.

وغاب عبدالله جمعة عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة، علاوة على تراجع مستواه بشدة.

وكان الزمالك قد استغنى عن محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي رحل للبنك الأهلي.

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