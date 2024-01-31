منتخب اليابان إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا بعد الفوز على البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب اليابان من حجز مقعداً له في الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب البحريني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وأحرز ثلاثية المنتخب الياباني في المباراة، كلا من " ريتسو دوان في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 50، وأحرز الهدف الثالث أيأسي أويدا في الدقيقة 72 من عمر المباراة".

وسجل هدف المنتخب البحريني الوحيد في اللقاء، اللاعب أيأسي أويدا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز حجز المنتخب الياباني مقعداً في الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، ليلاقي الفائز من مباراة إيران وسوريا، في الدور ربع النهائي من البطولة.