شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشبراوى: استغنيت عن كل مستحقاتى وشرف ليا أنى مثلت الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الشبراوى لاعب الإسماعيلى السابق، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى ولم أدخل في مقايضات حبا في الدراويش الذى كان حلما بالنسبة له اللعب داخله من صغره.

وكتب محمود الشبراوى عبر حسابه على "فيس بوك": "من صغرى وانا مبشجعش غير الاسماعيلى.. وكان حلم بالنسبة لي انى العب فى النادى وفعلا من سنة ونص عملت كل اللى اقدر عليه ورفضت عروض عشان العب فى النادى".

وأضاف الشبراوى: "بعد موسم ونصف حسيت انى معملتش اللى فعلا كنت جاى عشانه فقررت انى أمشى واستغنيت عن كل مستحقاتى ومدخلتش فى اى مقايضات مع النادى، وبتمنى التوفيق للنادى الاسماعيلى فى اللى جاى وهيفضل شرف ليا انى مثلت النادى ولبست التى شيرت بتاعه فى يوم.. وربنا يوفقنى فى الخطوة الجاية".

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وافق على طلب محمود الشبراوي لاعب الدراويش بالتنازل عن مستحقاته والرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج محمود الشبراوي من حسابات الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم التوفيق الذي لازم اللاعب في الفترة الأخيرة، ليتفق على الرحيل بالتراضى والحصول على الاستغناء الخاص به مقابل التنازل عن مستحقات الموسم الماضي والحالي.