شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الزمالك فى اتحاد الكرة لإنهاء قيد عبد الله السعيد فى القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن بيراميدز سيحصل علي 21 مليون جنيه من الزمالك مقابل انتقال عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر للقلعة البيضاء، موضحاً إن صفقة السعيد ستكون مقابل 15 مليون جنيه، علي أن يعود سيف جعفر للزمالك مقابل 6 ملايين جنيه.