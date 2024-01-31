شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعير عمر السعيد من فيوتشر لمدة ستة أشهر رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش في الحصول علي خدمات عمر السعيد مهاجم فيوتشر علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم خط الهجوم .

ووقع اللاعب بناء علي رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع وفي حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام علي الكرة واللواء علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري وامير المراكبيي وكيل أعمال اللاعب

ويسعى فريق الطلائع لحصد أول ألقابه فى كأس الرابطة، خاصة مع غياب الأهلي والزمالك عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.

وكان فريق الطلائع قد فاز في المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف،ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على فاركو بهدف دون رد.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.