شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل: الجماهير حاجة تفرح فى أمم أفريقيا لليد..وحلمنا الوقوف على منصة تتويج الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن فيصل لاعب المنتخب أن الحضور الجماهيرى خاصة فى مباراتى نصف النهائى والنهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصدت مصر لقبها على حساب الجزائر مؤخرا ، شىء يفرح خاصة فى ظل لعب البطولة على أرضنا ، مؤكدا أن ذلك لم يكن سهلا على اللاعبين لتحمل المسئولية .
تابع فيصل خلال ندوة التكريم بـ الخليج 365 ، قائلا :" اللاعبين خاضوا جميع المباريات بهدف الفوز متفقا مع زميله عادل فى أن مباراة تونس تعد الأقوى فى مشوار حصد اللقب" ، مؤكدا على أن المنتخب الجزائرى إستطاع إستعادة بريقه مجددا فى هذه النسخة .
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020
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