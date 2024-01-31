شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل: الجماهير حاجة تفرح فى أمم أفريقيا لليد..وحلمنا الوقوف على منصة تتويج الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن فيصل لاعب المنتخب أن الحضور الجماهيرى خاصة فى مباراتى نصف النهائى والنهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصدت مصر لقبها على حساب الجزائر مؤخرا ، شىء يفرح خاصة فى ظل لعب البطولة على أرضنا ، مؤكدا أن ذلك لم يكن سهلا على اللاعبين لتحمل المسئولية .

تابع فيصل خلال ندوة التكريم بـ الخليج 365 ، قائلا :" اللاعبين خاضوا جميع المباريات بهدف الفوز متفقا مع زميله عادل فى أن مباراة تونس تعد الأقوى فى مشوار حصد اللقب" ، مؤكدا على أن المنتخب الجزائرى إستطاع إستعادة بريقه مجددا فى هذه النسخة .

وحرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب كرة اليد "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976 .