شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتمسك باستمرار كريم العراقي وأحمد عيد قبل نهاية الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو المصري، التخلي عن ثنائي الفريق، أحمد عيد وكريم العراقي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد دخول اللاعبين في دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

وينتهي عقد كريم العراقي مع المصري بنهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقد أحمد مع المصري حتى موسمين ونصف بعد انتهاء فترة القيد الحالية.

وكان النادي المصري قد أعلن في وقت سابق عن أول صفقتين بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي وهما، صلاح محسن بعد فسخ تعاقده مع الأهلي وحسين فيصل قادماً من سموحة، كما دخل المصري في مفاوضات متقدمة مع محمود عبد العاطي دونجا، وإسلام عيسى، ونجح في استعارة محمد طارق لاعب الزمالك الشاب.

وفي المقابل تخلى النادي المصري عن إلياس الجلاصي الذي انضم إلى أهلي بني غازي، وحسام جريشة الذي انضم إلى سموحة على سبيل الإعارة.