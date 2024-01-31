وزير الرياضة يُكرم الفائزين في منافسات اليوم الختامي ببطولة كأس العالم للرماية2024

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024 والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية بتكريم الفائزين في منافسات اليوم بحضور الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

حيث اقيمت اليوم منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع للسيدات حيث حققت الميدالية الذهبية اللاعبة الإنجليزية شونيد ماكنتوش وفازت السويسرية

كيارا ليون بالميدالية الفضية وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية إميلي ياجي وفي منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع رجال فاز بالميدالية الذهبية جيري بريفراتسكي بطل التشيك

وفاز رومان أوفرير بطل فرنسا بالميدالية الفضية

وحقق الميدالية البرونزية أخيل شيوران بطل الهند.

وفي منافسات الاسكيت فرق مختلط حقق الزوجي القطري راشد صالح، وريم الشرشاني الميدالية الذهبية

وجاء الزوجي الفرنسي إريك ديلوناي ولوسي اناستاسيو في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز الزوجي المكسيكسي جابرييلا رودريجيز ولويس راؤول بالميدالية البرونزية.