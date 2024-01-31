"بينهم لاعبا مواليد 2003".. مصدر يكشف مفاجآت القائمة الإفريقية للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، اجتماعات للجهاز الفني للنادي الأهلي، للاستقرار على اللاعبين الذي سيتم قيدهم في قائمة الفريق الإفريقية، إذ يتم غلق باب القيد منتصف الليل.

وقيد الأهلي في القائمة الإفريقية 34 لاعبا وهم؛ محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أكرم توفيق، صلاح محسن، بيرسى تاو، أحمد عبد القادر، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد الضاوي كريستو، محمد مجدى أفشة، كريم نيدفيد، على معلول، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمد فخرى، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هانى، رأفت خليل،كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، أحمد نبيل كوكا.

ووفقا لمصدر خاص لـ"الخليج 365"، يحق للنادي الأهلي قيد 6 لاعبين مع إمكانية استبدال 3 آخرين لم يشاركوا في أي مباراة، ولم يشارك ثلاثي الفريق المعار إلى فاركو وزد وفيوتشر، محمد فخري، رأفت خليل، محمد زعلوك.

وقام الأهلي بقيد وسام أبو علي في القائمة ويتبقى له 5 مقاعد، بخلاف ثلاث أخرين إذا أراد الإستبدال، كما أنه هناك مقعد محجوز لحارس مرمى.

وأشار المصدر إلى أن هناك أسماء دخلت الصورة بسبب تألقها في الساعات الأخيرة من معسكر عجمان، وسيتم ضمها، من بينها مصطفي أبوالخير وإسلام عبدالله لاعبا فريق 2003، كما أنه يحتمل التفكير في قيد أحمد عابدين ويوسف سيد عبدالحفيظ لاعبا فريق 2005 والظهير الأيسر الغاني الذي خضع للاختبار ولاقى إقبالا من مسؤولي قطاع الناشئين وهو من مواليد 2005.