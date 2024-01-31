شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيرى معز من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح إجراءات ضم محمد عنتر لاعب فريق سيراميكا حيث أنهى النادي الاتفاق مع ناديه وحصل على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق.

وخضع عنتر للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.

وضم نادي المقاولون العرب اللاعب النيجيري أديوي معز إفيلوا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتي الأربعاء من الأسبوع المقبل استعدادا للدوري .

ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، برنامج تدريبي على فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن فريق المقاولون استأنف تدريباته أمس الاثنين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الاهلي في كاس الرابطة المصرية وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي بالجبل الأخضر قبل التوجه إلى الإسماعيلية للانتظام في المعسكر.