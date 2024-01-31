شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيرى معز من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وخضع عنتر للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.
ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتي الأربعاء من الأسبوع المقبل استعدادا للدوري .
ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، برنامج تدريبي على فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .
جدير بالذكر أن فريق المقاولون استأنف تدريباته أمس الاثنين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الاهلي في كاس الرابطة المصرية وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي بالجبل الأخضر قبل التوجه إلى الإسماعيلية للانتظام في المعسكر.
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