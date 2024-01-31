شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الجونة 1/0 بالشوط الأول لكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره الجونة بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهم حاليا على استاد جهاز الرياضة، ضمن دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ونجح أحمد عبد الرحمن من تسجيل هدف طلائع الجيش في الدقيقة 27 عقب مجموعة من التمريرات وتسديدها، لتسكن شباك حارس مرمى فريق الجونة.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، حيث يسعى كل منهم من الفوز بالمباراة والتأهل الى الدور المقبل.

ويخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن، خالد سطوحى، محمد سمير، حسام الدقدوق.

خط الوسط: يسرى وحيد، فريد شوقى، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب، على حمدى.

الهجوم: بول جيوليس.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا، وكمال أبو الفتوح، وأحمد عبدالرسول، وأحمد محمود.

خط الوسط: أحمد محمود، كريست بيكالي، رضا صلاح.

في الهجوم: حسام إيفونا، ايمن موكا، أرنود، فرانك ايتوجا.