رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد اهمية تبادل الخبرات لتعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جانبا من اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الاوروبية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء على هامش نهائيات كأس آسيا الثامنة عشرة لكرة القدم.

وألقى سلمان بن إبراهيم آل خليفة كلمة في مستهل الاجتماع أعرب فيها عن شكره وتقديره إلى السيد ناصر ين غانم الخليفي رئيس رابطة الأندية الاوروبية على دعوته الكريمة لحضور الاجتماع، مشيدا بخطط الرابطة الرامية إلى خدمة الأندية الاوروبية على مختلف الاصعدة.

وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الكروية بين منظومتي كرة القدم الآسيوية والاوروبية لتحقيق التطوير المستدام للعبة في القارتين.

وأوضح سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن نهائيات كأس آسيا الثامنة عشرة المقامة حاليا في قطر تعكس التعاون الوثيق بين آسيا وأوروبا من خلال تواجد عشرات اللاعبين الآسيويين المنتمين لاندية اوروبية،فصلا عن وجود العديد من المدربين الاوروبيين على رأس الاجهزة الفنية للمنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.

من جانبه رحب السيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس رابطة الأندية الاوروبية بسلمان بن إبراهيم آل خليفة مشيدا بالادوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للارتقاء بمنظومة اللعبة في القارة الآسيوية.