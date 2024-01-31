وزير الرياضة: اتحاد الكرة مستمر حتى انتهاء أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - نسعى لتجهيز كوادر تدريبية لقيادة المنتخبات

الأربعاء 31/يناير/2024 - 06:14 م 1/31/2024 6:14:36 PM



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريح خاص للوفد رفضه التام الدخول في أي مواجهات جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة حل اتحاد الكرة الحالي بعد توديع كأس أمم إفريقيا من دور السادس عشر عقب الهزيمة بضربات الحزاء الترجيحية أمام الكونغو الديمقراطية.

وشدد وزير الرياضة على أن المدة المتبقية من عمر المجلس الحالي لا تتعدى الخمسة شهور وتشهد أحداث مهمة منها الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ولا بد من توفير كل ما يلزم من الاستقرار في هذه المرحلة.



وحول مستقبل الجهاز الفني الحالي أكد صبحي أن الاتحاد يبحث الموقف وهناك مناقشات مكثفة من أجل الوصول إلي القرار الأفضل على ضوء المناقشات الفنية.

وكشف وزير الرياضة عن اتجاه وزارة الرياضة في الوقت الحالي لعمل مشروع إعداد المدربين المصريين على أعلى مستوى من أجل إعداد مدربين قادرين على تولي مسؤولية تدريب المنتخبات الوطنية بكل مراحلها العمرية، وسوف تكون هناك دورات مكثفة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي من أجل توفير كل العناصر المطلوبة لإعداد كوادر تدريبية على أعلى مستوى.