البنك الأهلى يضم الغانى ياو انور قادما من الاسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلي برئاسة اللواء اشرف نصار عن التعاقد مع الغانى ياو انور مهاجم نادى الاسماعيلي السابق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.



ومن المقرر ان ينضم قناص البنك الأهلى الجديد الي التدريبات الجماعية مساء اليوم استعداد لعودة الدورى.

وكان البنك الأهلي قد تراجع في اتفاقه مع الداخلية لضم حارس مرمى الأخير محمود الزنفلي، تحسبا لرحيل محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.

البنك الأهلي تواصل مع الداخلية لضم الزنفلي تحسبا لرحيل أبو جبل للأهلي، الداخلية طلب من البنك الأهلي سداد قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ3 مليون جنيهاً.

وكان البنك الأهلي علي وشك إرسال الشيك بقيمة الشرط الجزائي، بعد تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل تراجع البنك الأهلي عن إرسال الشيك للداخلية.