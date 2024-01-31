برشلونة يتلقى ضربة موجعة خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

توالت الضربات القوية على رأس تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، خلال مواجهة أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

يستضيف فريق برشلونة نظيره نادي أوساسونا، في المباراة المقامة حالياً على ملعب “مونتجويك الأولمبي”، بالمواجهة المؤجلة من الجولة العشرين من مسابقة الليجا.

وتعرض فيران توريس، لاعب خط وسط الفريق الكتالوني لإصابة قوية في وقت مبكر من بداية اللقاء.

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واشتكى توريس من إصابة عضلية قوية خلال مجريات الشوط الأول من المواجهة.

وقرر تشافي إجراء أول تبديل بشكل اضطراري بخروج فيران توريس والدفع باللاعب الشاب فيرمين لوبيز مارين في الدقيقة السابعة.

من المقرر أن يخضع فيران توريس للفحص الطبي بعد المباراة لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

لينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى قائمة إصابات وغيابات البارسا التي تشمل البرتغالى جواو فيليكس وأليخاندرو بالدي وجافي ومارك أندريه تير شتيغن وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو ورافينيا وإينيغو مارتينيز.

وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب الإسباني تشافي هيرنايندز عقب إعلانه الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الحالي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يأتى أوساسونا فى المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة.