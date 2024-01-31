منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا بعد الفوز على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب إيران من حجز مقعداً له في الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السوري، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السوري بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وأحرز هدف المنتخب الإيراني اللاعب مهدي طارق، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن اللاعب السوري عمر خربين من إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 64 من المباراة.

وبهذا الفوز حجز المنتخب الإيراني مقعداً في الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، ليلاقي المنتخب الياباني.