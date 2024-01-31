الوافد الجديد يقود برشلونة للفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وأوساسونا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفاز برشلونة بنتيجة 1-0، في المواجهة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري الإسباني.

وسجل هدف فوز برشلونة، الوافد الجديد فيتور روكي في الدقيقة 63 وبعد دقيقة فقط من نزوله إلى أرضية الملعب.

وبهذا الفوز، رفع البارسا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني.

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