الارشيف / اخبار الرياضه

الصفقة الـ6.. المقاولون العرب يضم الأوغندى جواكيم من رايون سبورت الرواندى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الـ6.. المقاولون العرب يضم الأوغندى جواكيم من رايون سبورت الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، إجراءات ضم اللاعب الأوغندي جواكيم أوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي. 

 

ويلعب جواكيم في مركز الجناح الهجومي، وتألق مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وحظي بإعجاب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة. 

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اللاعب وقع وهو من مواليد ديسمبر 1995 على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، على أن ينتظم في تدريبات الفريق بمعسكره بالإسماعيلية.

 

ويعتبر جواكيم الصفقة السادسة للمقاولون العرب، بعدما ضم كل من: فراس بن عايفية، محمود حليمو، محمود الشبراوي، محمد عنتر، النيجيري اديوي معز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements