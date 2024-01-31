شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الـ6.. المقاولون العرب يضم الأوغندى جواكيم من رايون سبورت الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، إجراءات ضم اللاعب الأوغندي جواكيم أوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي.

ويلعب جواكيم في مركز الجناح الهجومي، وتألق مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وحظي بإعجاب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اللاعب وقع وهو من مواليد ديسمبر 1995 على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، على أن ينتظم في تدريبات الفريق بمعسكره بالإسماعيلية.

ويعتبر جواكيم الصفقة السادسة للمقاولون العرب، بعدما ضم كل من: فراس بن عايفية، محمود حليمو، محمود الشبراوي، محمد عنتر، النيجيري اديوي معز.