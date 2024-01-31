شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى وعودة الدوليين لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصرى، فى إطار مباريات بطولة كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمد دونجا - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز استبعاد رمضان صبحى، فيما عاد اللاعبون الدولييون بعد انتهاء رحلتهم مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا، وهم، أحمد سامى، وعلى جبر، ومحمد حمدى، ومهند لاشين، ومصطفى فتحى، فيما تم استبعاد أحمد الشناوى بسبب معاناته من الإصابة.