شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرياضة: لايوجد أي إجراءات بتغيير مسمى صالات حسن مصطفى لاسم آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنه "لايوجد أي إجراءات متعلقة بتغيير مسمى صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر إلى أى مسمى آخر كما تردد".

وتردد فى الساعات الأخيرة أنباء عن تغيير اسم مجمع الصالات التى يطلق عليها "مجمع صالات حسن مصطفى" إلى مجمع صالات أكتوبر، إلا أن المتحدث الرسمي للوزارة نفى ذلك.