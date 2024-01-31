شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الـ 7.. المقاولون العرب يضم أسامة النجار من طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، إجراءات ضم أسامة النجار لاعب فريق طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث أنهى النادي الاتفاق مع طنطا وحصل على توقيع اللاعب.

وخضع اللاعب للكشف الطبي وينتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد عودة. وأنهى النادي إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعتبر النجار الصفقة السابعة للمقاولون العرب، بعدما ضم كلا من: فراس بن عايفية، محمود حليمو، محمود الشبراوي، محمد عنتر، النيجيري اديوي معز، الاوغندي جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي.