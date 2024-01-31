شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد الأوغندى ترافيس موتيبا بعد وصول البطاقة الدولية.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات قيد الاوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغندا، بقائمته على سيستم اتحاد الكرة، بعدما وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالاعب.

ووقع ترافيس موتيبا صباح اليوم على عقود انتقاله لنادى الزمالك بشكل رسمى لمدة 4 سنوات مقبلة، واستهدف الزمالك التعاقد مع الجوهرة الأوغندية نظرًا لصغر سنه "18 سنة" بالإضافة إلى كونه لاعبًا مهاريًا، ولم يكلف خزينة النادى مبلغًا ضخمًا، حيث كشفت بعض التقارير إن الصفقة حسمت مقابل ما يقرب من 200 ألف دولار.

وجاء التعاقد مع موتيابا في ظل صغر سنه، حيث انضم لصفوف المنتخب الأوغندى الأول وهو في الثامنة عشر من العمر، بالإضافة إلى كونه لاعبا مهاريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك ‎ برئاسة حسين لبيب مؤتمراً صحفياً في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن بعض الملفات الهامة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُذاع وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء عبر قناة نادي الزمالك.‎