شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. ويضم الطاقم كلا من نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف مساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سيد شعبان. بينما يدير محمد العتباني مواجهة سيراميكا وسموحة.

تأهل فريق الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز الكبير أمام إنبي، بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في مواجهة مثيرة لحساب منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

جاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 72، عن طريق خالد الغندور الذى سدد الكرة من الركلة الثابتة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليمنى لداخل المرمي، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعدما أرسل بنيامين بواتينج تمريرة طولية من جهة اليسار سيطر عليها عبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.

بهذا الفوز تأهل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش المتأهل على حساب الجونة بضربات الترجيح، في نصف نهائي كأس الرابطة،

وتأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي في صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ثم فاز على بلدية المحلة بنفس النتيجة، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي، بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة،بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات، إلى الدور ربع النهائي والذي تقام منافساته على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.