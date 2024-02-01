شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تعاقده مع محمد طارق قادما من الزمالك.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري بشكل رسمي عن رابع صفقاته الشتوية، بضم محمد طارق لاعب نادي الزمالك، وكان المصري قد أعلن عن 3 صفقات شتوية بعد ضم التونسي معتز زدام على سبيل الإعارة من الترجي لنهاية الموسم، صلاح محسن لمدة 3 مواسم ونصف عقب فسخ تعاقده مع الأهلي، وحسين فيصل لمدة 3 مواسم قادماً من سموحة.

بينما وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي في صفقة بيع نهائي، وإعارة فرانك إيتوجا إلى الجونة وحسام جريشة إلى سموحة.

من ناحية أخرى، وصل الجزائري غيلاس قناوي إلى القاهرة قادماً من الجزائر بعد انتهاء أزمة التجنيد في بلاده ومن المقرر أن ينتظم قناوي في معسكر المصري استعدادا لبيراميدز.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس.