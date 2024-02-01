إبراهيم سعيد يعلق على خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر برنامج بلس ٩٠

الخميس 01/فبراير/2024 - 12:43 ص 2/1/2024 12:43:11 AM

تحدث إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في كوت ديفوار من دور ال 16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" أعتذر للشعب المصري والجماهير المصرية اللي دمها اتحرق بعد الإهانة التي حدثت للمنتخب الوطني في كوت ديفوار والخروج المهين أمام الكونغو".

وأضاف:" اتحاد الكرة أهم حاجة المصالح الشخصية على حساب المنتخب والمنتخب الوطني يدفع ثمن المجاملات".

وتابع :"المنتخب عاد من كوت ديفوار بـ فشل كروي جديد، وللأسف من شارك فى كوت ديفوار لم يكن منتخب مصر، كان منتخب الصحاب واللمه الحلوة والعلاقات والمصالح لأن الاختيارات كلها لم تكن صحيحة وكان فيها مجاملات".