"من ضمنهم لاعب مواليد 2005".. كولر يقرر قيد 7 لاعبين في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - قيد النادي الأهلي 7 لاعبين في القائمة الإفريقية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وفي بداية الموسم قيد الاهلي 34 لاعبا، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومعهم خالد عبد الفتاح ومحمود متولي ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد الضاوي "كريستو" ومحمد مجدي "أفشة" وكريم نيدفيد وعلي معلول وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري وأنتونى موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ورأفت خليل وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" كان يتبقى للأهلي 6 مقاعد في أفريقيا، لكن المارد الأحمر استخدم حقه في استبدال لاعب "لم يشارك في أي مباراة" والأقرب هو محمد فخري بعد رحيله نهائيا.

وأوضح المصدر أن كولر استقر على قيد كل من، وسام أبو علي وحازم جمال حارس مرمى فريق الاهلي مواليد 2005، ومصطفي أبوالخير وإسلام عبدالله واحمد عابدين وابراهيم عبد الحكيم ويوسف سيد عبدالحفيظ ومازن اسامة.

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