"سأظهر لإيضاح الصورة ".. لبيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل لحظات من غلق القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة للجماهير البيضاء، قبل لحظات قليلة من غلق باب القيد الشتوي بشكل رسمي.

ونجح نادي الزمالك في إبرام العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية وفي مقدمتهم عبدالله السعيد من نادي بيراميدز.

"الزمالك أولا، الحمد لله رب العالمين، الشكر واجب.. ألف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم وأخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة"

"أشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم، ومصممين على عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما وعدتكم سوف أظهر لإيضاح الصورة الكاملة".

"هدفنا الأول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفية، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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