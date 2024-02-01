شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 5 لاعبين من مصر وهم: إبراهيم القباني، علي حسين، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.