أبو جبل يكشف سبب لعبه لضربة الجزاء وحقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، أسفه الشديد بسبب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "أبو جبل" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كان ابيدجان" الذى يقدمه الإعلامى أحمد عبد الباسط على قناة سي بي سي: نعتذر للشعب المصري كله على الخروج من بطولة أفريقيا، وما حدث هو تقصير من المنتخب وابتلاء من الله سبحانه وتعالى.

ووجه رسالة للجمهور المصري قال فيها: سنظل نطور من أنفسنا ونتدرب ولن نيأس حتى نحقق الفوز والنجاح لمصر فى بطولات قادمة لأن مصر تستحق أن يبذل من أجلها كل شئ.

وأوضح أن أحمد حجازى كابتن الفريق هو الذي أشار له بلعب ضربة الجزاء ولم يكن ذلك قرار منفرد منه.

وردا على ما أثير حول الاتفاق الذى تم بينه وبين النادي الأهلى أثناء معسكر منتخب مصر، أكد أبو جبل عدم حدوث أى تواصل بينه وبين النادي الأهلى على الأطلاق أثناء المعسكر، كما أن مايثار عن تواصل الكابتن خالد الدرندلي رئيس البعثة وعضو اتحاد كرة القدم معه غير صحيح قائلا: من العيب الخوض فى زمم شخصيات كبيرة فى المنتخب.

وأضاف: علمت بتواصل النادى مع البنك الأهلي بعد عودتى من كوت ديفوار لكن الأمر لم يتعدى جس نبض بين الناديين، مؤكدا على كونه لاعب فى البنك الأهلى وأى تفاوض سيكون مع إدارة النادى.

وعن علاقته بمحمد الشناوي وحقيقية وجود خلاف بينهم أوضح أبو جبل أن الشناوي حارس مرمى كبير ولم يحدث بينهم أى خلاف منذ ٢٠١٩ وأن الشناوى شخصية محترمة ويكن له كل الحب والأحترام.

أما عن حقيقة الخلاف بينه وبين محمود كهربا قال إن ماحدث بينهما لم يتعدى "نرفزة ملعب " بعد احتكاك أثناء التدريب عقب مبارة كاب فيردى ولم يستمر سوى لحظات وأن الحديث عن هذا الأمر يسبب له ضيق شديد لأنه حديث يمس السمعة.