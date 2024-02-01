شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستكمل رحلة الدفاع عن اللقب أمام سموحة فى ربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام الرابعة والنصف مساءً، يستضيف فريق سيراميكا متصدر المجموعة الثالثة، نظيره سموحة وصيف المجموعة الأولى، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة، والذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان فريق سيراميكا قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثنائية نظيفة، ثم تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لمثله.

بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق سموحة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر، حيث خسر سموحة في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، ثم تعادل مع مودرن فيوتشر سلبياً، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.