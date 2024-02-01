وزير الرياضة يكرم الجهات الراعية لبطولة أفريقيا لكرة اليد والمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - كرك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجهات الراعية لبطولة أفريقيا والمنتخب الوطني لكرة اليد، وهي "الهيئة القومية للبريد المصري، البنك الاهلي المصري، فودافون، E-finance ، concrete ، Midar"، والذي تأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتوج ببطولة إفريقيا في نسختها الـ 26، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير ٢٠٢٤، وحظيت برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر التكريم محمد يحيى رئيس الشركه المتحدة للخدمات الرياضية والتسويق والاعلام، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إننا نقدر الجهود التي بذلتها الجهات الراعية لمنتخب اليد المصري، ونؤكد على استمرار دعمنا لهذه الجهات، وندعوها إلى مواصلة دعمها للرياضة المصرية والرياضيين المصريين".

أشار وزير الرياضة أن الجهات الراعية للمنتخب المصري ساهمت في توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي للمنتخب، مما ساعده على تحقيق الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها خلال البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "إن نجاح منتخب اليد المصري في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتتويج ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة والثالثة على التوالي، يؤكد على قوة ومكانة الرياضة المصرية، ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية من القيادة السياسية والحكومة المصرية".

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البطولة كانت مميزة للغاية، حيث شهدت مشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، وتميزت بالمستوى الفني العالي والروح الرياضية العالية.

وأعرب "صبحي" عن شكره وتقديره لاتحاد كرة اليد المصري على الجهد الكبير الذي بذله في تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل الراحة والنجاح للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو منتخب اليد المصري خلال البطولة، مؤكداً على أنهم مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري، مقدماً الشكر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال البطولة.

وأعربت الجهات الراعية عن سعادتها بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري، مؤكدةً على دعمها المستمر للرياضة المصرية والرياضيين المصريين.