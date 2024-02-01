حاتم سكر: "الاستغناء عني صعب لأنني في النادي منذ أن كان عمري 8 سنوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حاتم سكر لاعب الزمالك، كواليس الحصول على قرار الاستغناء عنه من الأبيض، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف يتقبل الأمر لأنه في النادي منذ أن كان في عمر 8 سنوات.

ومنح مجلس إدارة نادي الزمالك حاتم سكر الاستغناء الخاص به، مساء أمس الأربعاء، ليصبح لاعبا حرا.

وقال سكر عبر قناة صدى البلد: "صدر قرارا بالاستغناء عني في الواحدة والنصف مساءً ولم يكن أمامي سوى 24 ساعة من أجل إيجاد عرض آخر، عبد الواحد السيد أبلغني والمشكلة كانت في الوقت، وكل من كان يسألني أقول له إنني مستمر مع النادي حتى 2025".

وأضاف: "تواصل مع وكيلي أكثر من نادي وفي انتظار إعلان النادي عن ضمي بشكل رسمي، هدفي اللعب في الأولمبياد وأشكر جمهور الزمالك وكل من ساندني، لم أعرف كيفية تقبل الأمر لأنني أتواجد في الزمالك منذ أن كان عمري 8 سنوات، الأمر كان صعبا بالنسبة لي وليس لدي أي مشكلة مع الزمالك".

وواصل: "تحدثت مع مدرب النادي الجديد في الشق النفسي، وأخبرني أنه يؤمن بقدراتي وأن يكون الفريق بوابتي لمنتخب مصر، وهذه المكالمة أثرت عليّ كثيرا، إيهاب جلال هو أول مدرب صعدني للفريق الأول مع الزمالك، وخضت أول مباراة مع الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون".

واختتم: "شيكابالا وعبد الشافي وأوباما ونبيل عماد أكثر من وقفوا بجواري في الفترة الأخيرة وخلال وجودي في النادي، ومحمد عبد الشافي تواصل معي عقب الاستغناء عني، فيريرا وأوسوريو أكثر من أثرا بي خاصة فنيا في الزمالك".

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