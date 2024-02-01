شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب انتعاش خزينته بـ2.5 مليون دولار من فيفا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي تحويل مكافأة حصول النادى على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم الأخيرة بالسعودية خلال الأسبوع المقبل بعدما تلقى مسئولو الاهلى تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصرف المكافآة في الأسبوع الأول من فبراير الجاري .

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين مسئولين فى القلعة الحمراء ونظرائهم فى الفيفا بشأن موعد صرف مكافأة برونزية مونديال الأندية الأخير، والتي تبلغ مليوني و500 ألف دولار، وفي البداية أكد مسئولو الفيفا صرف المكافآة أواخر يناير الماضي قبل أن يؤكد الفيفا صرفها في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

وتوّج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم الأخيرة بالسعودية عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث وتُعد هذه البرونزية هي الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.