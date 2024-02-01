سيراميكا كليوباترا وسموحة في صدام مشتعل بربع نهائي كأس الرابطة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، لمهمة جديدة في بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك حين يصطدم مع نظيره سموحة ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة، والذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



موعد مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا

من المقرر أن تنطلق مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار سيراميكا كليوباترا وسموحة في كأس الرابطة

فريق سيراميكا قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثنائية نظيفة، ثم تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لمثله.

بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق سموحة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر، حيث خسر سموحة في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، ثم تعادل مع مودرن فيوتشر سلبياً، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.