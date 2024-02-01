المقاولون العرب يضم الأوغندي جواكيم من رايون سبورت الرواندي

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم اللاعب الاوغندي جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي.

ويلعب جواكيم في مركز الجناح الهجومي و تألق مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وحظي باعجاب الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب وقع وهو من مواليد ديسمبر 1995 وقع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم على أن ينتظم في تدريبات الفريق بمعسكره بالإسماعيلية.



في سياق متصل أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني مساء أمس الأربعاء أولى تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه على فترتين.

وقرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، ضم 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين .

وعقد عودة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة وأهمية تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني ، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية علي فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .

واستأنف فريق المقاولون تدريباته الاثنين الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الاهلي في كأس الرابطة المصرية قبل خوض مرانه الأخير أمس الثلاثاء بملعب المقاولون قبل السفر للإسماعيلية .