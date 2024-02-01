وصول البرتغالي جوميز إلى القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل منذ قليل البرتغالي جوزيه جوميز، إلى مطار القاهرة لتولي تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا لمعتمد جمال المدرب الحالي.

وحرص وفد من نادي الزمالك، على استقبال المدير الفني البرتغالي في مطار القاهرة، وتم اصطحابه فورا إلى مقر إقامته في أحد الفنادق الكبرى.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن جوزيه جوميز، سوف يعقد اجتماعا مساء اليوم مع مسئولي الزمالك لتوقيع العقود بشكل رسمي لمدة موسم ونصف، على أن يتواجد معه مدرب مساعد ومعد بدني ومدرب حراس مرمى.

ويستعد نادي الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، بداية من يوم 15 فبراير الجاري، علاوة على استكمال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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