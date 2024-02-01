قبل 6 سنوات.. أرقام عبدالله السعيد منذ تفاوض الزمالك معه للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم نادي الزمالك، مساء أمس، الصفقة التي بدأت منذ عام 2018 بصورة، وانتقل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والأهلي السابق إلى الأبيض لمدة موسم ونصف، لتتحول الصورة التي مر عليها 6 سنوات إلى حقيقة.

وبدأت مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد في عام 2018، عندما كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، وتمكن الأبيض من الحصول على توقيع اللاعب وانتشرت حينها صورة السعيد مع أمير مرتضى منصور مدير التعاقدات في هذا الوقت، إلا أن الأهلي جمد لاعبه وعرضه للبيع، لينتقل إلى أهلي جدة، ثم بيراميدز.

ولعب عبدالله السعيد لناديين منذ الصورة الشهيرة، أهلي جدة وبيراميدز، بواقع 198 مباراة، 14 مع الأهلي و 184 مع بيراميدز، وسجل السعيد 48 هدفا، منذ مفاوضات الزمالك الأولى معه، فيما ساهم في 46.

ونرصد أرقام عبد الله السعيد منذ مفاوضات الزمالك الأولى معه:

أهلي جدة، 14 مباراة، هدفين، 2 مساهمة

بيراميدز، 184 مباراة، 47 هدفا، 44 مساهمة، 21 بطاقة صفراء

اقرأ أيضًا:

أبو جبل يكشف سبب لعبه لضربة الجزاء وحقيقة مفاوضات الأهلي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وكيل محمد عبد المنعم يكشف تفاصيل العرض المقدم للأهلي وموقف اللاعب من الرحيل (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضم 10 لاعبين ورحيل 11.. تعرف على صفقات الزمالك حتى الآن (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)