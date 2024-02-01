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بالتفاصيل.. الزمالك يفقد عبدالله السعيد وناصر ماهر في الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يفقد نادي الزمالك جهود الثنائي الجديد، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، في المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها الأبيض حاليا.

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع عبدالله السعيد قادما من نادي بيراميدز، لمدة موسم ونصف، وناصر ماهر من نادي فيوتشر، لمدة 3 مواسم ونصف.

وعلم موقع "الخليج 365، أن نادي الزمالك، نجح في قيد الثنائي، عبدالله السعيد وناصر ماهر، ضمن القائمة المحلية، للمشاركة بشكل طبيعي في الدوري والكأس، ولكن لم يتم قيده أفريقيا.

وأوضح المصدر، أنه طبقا للوائح الإفريقية، لا يحق للثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر المشاركة مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لمشاركة السعيد رفقة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وناصر ماهر مع فيوتشر في الكونفدرالية خلال النسخة الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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