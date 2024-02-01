"72 ذكراكم في القلب".. جماهير الكرة المصرية تحيي ذكرى شهداء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أطلقت جماهير الكرة المصرية "هاشتاج" عبر موقع "إكس" بعنوان "72 ذكراكم في القلب"، لإحياء ذكرى الـ72 شهيد من مشجعي النادي الأهلي، الذين رحلوا في 1 فبراير 2012، نتيجة أحداث الشغب عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

وكتب أحد المشجعين عبر موقع "إكس": "أبدا لن ننساكم "، وأضاف آخر: "كل ماتيجى الذكرى، كل ما ييجى اليوم، أشوفكم أقول ياريتكم ماروحتوا، ياريتكم مارحتوا ".

وعلق مشجع آخر: "كل واحد ضحى للكيان، كل واحد من جواه إنسان، علمونا معنى الإنتماء، كل المجد للشهداء"، فيما أضاف آخر: "شهدائنا وسام على صدورنا".

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