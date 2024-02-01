شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير المقبل وتحديدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للبطولة الإفريقي.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في التتش

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.

ويتلقى مارسيل كولر تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة الخماسي ، أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم حيث غاب اللاعبين الخمسة عن معسكر الإمارات للإصابة وخاض اللاعبين برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة.

محاضرة فنية من كولر قبل مران اليوم

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي يبحث مع السفارة المصرية بالجزائر ترتيبات مباراة بلوزداد

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط إتصالات مع السفارة المصرية بالجزائر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

ويُنهي الأهلي خلال الفترة الحالية اجراءات السفر إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم 16 أو 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.