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انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد السبت

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024  والتى تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجارى ، يوم السبت القادم للإعلان عن تفاصيل المشاركة و جدول المنافسات .

وتضم قائمة  لاعبى ولاعبات الفراعنة، كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .

 

 وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا  وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف . 

 

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