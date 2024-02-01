شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتى تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجارى ، يوم السبت القادم للإعلان عن تفاصيل المشاركة و جدول المنافسات .

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة، كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .

وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .