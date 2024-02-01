اليوم ..الاتحاد السكندرى يستضيف الأهلى فى دورى سوبر السلة بالشاطبى

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف نادى الاتحاد السكندرى بالفرع الرئيسى بالشاطبى مباراة الجولة السادسة من دورى سوبر السلة والتى تجمع مواجهة فريقسلة زعيم الثغر أمام فريق النادى الاهلى فى السادسة مساء بصالة الدكتور كمال شلبى

ويسعى فريق سلة الاتحاد بقيادة المدير الفنى أحمد عمر لتحقيق الفوز على أرضه وسط أبناء الشاطبى لفك عقدة مواجهات الاهلى وإسعادالجماهير

وعلمت الخليج 365 ان المدير الفنى قد أجتمع باللاعبين وشدد على ضرورة مواصلة الفوز خاصة للحفاظ على العلامة الكاملة التى حققها الفريقالاخضر خلال جميع المبارايات السابقة

وحاول المدير الفنى فك شفرة الفريق نفسيا بالتعامل مع مباراة الاهلى على أنها مواجهة عادية مثلها مثل أى مباراة مؤكدا على أن اللاعبينلديهم مهارات كبيرة وقدرات عالية