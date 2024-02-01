ربع نهائي أمم أفريقيا 2023.. 8 ألقاب ومنتخبات تحلم بالتتويج الأول في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تبدأ منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 غداً الجمعة، بمباراتين الأولى تجمع بين منتخبي نيجيريا وأنجولا، في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية بين الكونغو الديمقراطية وغينيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم.

وتشهد مباريات الدور ربع النهائي تواجد 8 منتخبات يتنافسون للحصول على اللقب، وهم " نيجيريا، غينيا، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، أنجولا، مالي، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار".

ويشهد الدور ربع النهائي من هذه البطولة، تواجد أربعة منتخبات سبق لهم التتويج باللقب الأفريقي من قبل، وهم " نيجيريا، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا"، فيما تسعى أربعة منتخبات في هذا الدور للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى وهم " أنجولا، غينيا، الرأس الأخضر ومالي".

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 قائمة منتخبات الدور ربع النهائي في هذه النسخة، الذين سبق لهم التتويج ببطولة أمم أفريقيا:

ويعد المنتخب النيجيري أكثر منتخبات الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2023 تتويجاً باللقب، حيث سبق أن توج باللقب في ثلاث نسخ من قبل أعوام " 1980، 1994، 2013"،

ويأتي المنتخب الإيفواري في المركز الثاني برصيد لقبين إحرازهما أعوام " 1992، 2015"، بالتساوي مع منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب اللقبين أيضاً أعوام " 1968، 1974".

وجاء المنتخب الجنوب أفريقي في المركز الثالث بلقب وحيد أحرزه عام 1996، في أول مشاركاته بالبطولة.