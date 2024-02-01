موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب النيجيري لملاقاة نظيره منتخب أنجولا غداً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب نيجيريا من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تخطى منتخب الكاميرون في مباراة دور ال 16 بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما تمكن منتخب أنجولا من الفوز في الدور ذاته على المنتخب الناميبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وتذاع المباراة عبر قناة "" bein sports MAX 1، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور ربع النهائي، والتي تجمع بين منتخبي جنوب أفريقيا أمام منتخب كاب فيردي.