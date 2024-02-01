تعرف على موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب الغيني لملاقاة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تخطى المنتخب المصري في مباراة دور ال 16 بنتيجة 8 -7 بركلات الترجيح، فيما تمكن منتخب غينيا من الفوز في الدور ذاته على غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وتذاع المباراة عبر قناة "" bein sports MAX 1، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور ربع النهائي، والتي تجمع بين منتخبي كوت ديفوار ضد مالي.