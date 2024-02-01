شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان لـ"الخليج 365" بعد صفقات الزمالك: أشكر المجلس ولا أعمل بمفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على فريق الكرة، التحية لمجلس الإدارة بعد المجهود الكبير الذى تم بذله على مدار الأيام الماضية، لإتمام صفقات الميركاتو الشتوى للقلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الكابتن حسين لبيب رئيس المجلس بذل مجهودا كبيرا جدا فى ملف الصفقات الشتوية، ونفس الأمر بالنسبة لباقى أعضاء مجلس الإدارة، مشددا على أن المجلس يعمل بشكل جماعى وأنه لا يعمل بمفرده.

وأضاف أحمد سليمان أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة والسعادة والقادم سيكون أفضل بإذن الله للقلعة البيضاء، متمنيا التوفيق لكل الصفقات التى تم التعاقد معها لتظهر بالشكل المنتظر وتقدم الأداء المطلوب منها ليظهر الزمالك بأفضل صورة فى باقى مباريات الموسم الحالى على كل الأصعدة وبمختلف البطولات.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته مؤكدا أن مجلس الزمالك لا يدخر جهدا أو وقتا لإسعاد جماهيره وملف الصفقات الشتوية كان شاق وطويل، لكن هذا ما يستحقه الجمهور الأبيض، وبإذن الله تكون الأمور فى أفضل حال خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من عبد الله السعيد من بيراميدز ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الإعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد أن تم فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك ضم صفقات أخرى بعد أن استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز والقسم الثانى حتى 6 فبراير الجارى.